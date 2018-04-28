Электромонтер Дзержинского завода «Авиабор» получил тяжелую электротравму

Несчастный случай, в результате которого 59-летний электромонтер ОАО «Авиабор» получил тяжелую травму, начала расследовать Государственная инспекция труда в Нижегородской области

Сообщается, что 25 апреля во время проведения работ в электроустановке мужчина получил серьезные ожоги лица, предплечья и кисти руки пламенем вольтовой дуги. Обстоятельства происшествия выясняются.

На предприятии проверяется соблюдение норм охраны труда, в частности будет проверено, был ли пострадавший обеспечен сертифицированными средствами индивидуальной защиты. Также инспекция выяснит, прошел ли сотрудник завода обучение безопасным методам работы.

Напомним, Дзержинское предприятие ООО «Синтез — ПКЖ» оштрафовано на 220 тысяч рублей за нарушения технологического процесса, в результате которых два молодых работника получили сильные ожоги.