«МегаФон» начал продажи контрольно-кассового оборудования

Предложение оператора включает все необходимое, чтобы сразу начать работу в соответствии с новыми требованиями закона 54-ФЗ: онлайн-кассы для малого бизнеса от крупнейшего поставщика касс компании АТОЛ, фискальный накопитель, оплаченные услуги по передаче фискальных данных в налоговую инспекцию от OFD.ru, а также SIM-карта и специальный тариф «МегаФона» для контрольно-кассовой техники за 100 рублей в месяц. Услуга доступна в салонах связи и интернет-магазине оператора.

Для подключения и настройки онлайн-кассы требуется всего несколько действий. Их можно выполнить самостоятельно или с помощью инструкции, которая также содержится в комплекте. По вопросам работы с устройствами клиенты могут обратиться к партнеру «МегаФона» — компании «Про Сервис».

Стоимость комплексного решения зависит от модели кассы и составляет 16 990 или 19 990 рублей. При этом цена является фиксированной, никаких дополнительных расходов не потребуется. В целом экономия при покупке коробочного решения в отличие от приобретения каждой из составных частей по отдельности составляет около 20%. Кроме того, клиент сможет сократить свои затраты на покупку комплекта на 90-100% за счет налогового вычета до 18 тысяч рублей, который полагается предпринимателям при покупке онлайн-кассы.

«Главное преимущество наших коробочных предложений для корпоративных клиентов — их удобство. Не нужно обращаться в разные организации, оплачивать отдельно сами кассы и их обслуживание. А главное, можно быть уверенными, что все требования законодательства будут выполнены», — комментирует руководитель по развитию корпоративного бизнеса Ярославского отделения компании «МегаФон» Наталья Капустина.

На данный момент в России зарегистрировано уже более 1,7 миллиона онлайн-касс, ежедневно ФНС России фиксирует примерно 100 миллионов онлайн-операций. К 1 июля на кассовые расчеты должны перейти малые предприятия розничной торговли и общепита с наемными сотрудниками в штате. Эти компании никогда ранее не использовали кассы в расчетах с покупателями. Поэтому очень важно, чтобы кассовое решение для таких компаний учитывало специфику их бизнеса и было максимально доступно для них по стоимости, возможностям приобретения, простоте освоения, удобству использования и получению сервисной поддержки.

Все эти требования в полной мере воплощены в комплексном решении, представленном «МегаФоном» и его партнерами.

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