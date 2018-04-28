Женский хор Крымского инженерно-педагогического университета даст концерт на окружной площадке фестиваля ««Московская весна ACappella»

В понедельник, 30 апреля, на сцене окружной площадки фестиваля «Московская весна ACappella» пройдет обширная концертная программа. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

«Перед гостями выступят: женский хор Крымского инженерно-педагогического университета (16.00), хоровая группа Центрального пограничного ансамбля ФСБ России (17.30), Honey jazz choir (18.30) и вокальный ансамбль «Florium» (19.30)», — говорится в сообщении.

Каждый коллектив будет выступать по 30 минут.

Напомним, площадка фестиваля в САО развернулась в районе Сокол на площади у кинотеатра «Ленинград» (ул. Новопесчаная, 12).

С подробным расписанием можно ознакомиться по ссылке: https://moscowseasons.com/ru/event/tantsuem-dzhaz-modern-i-balet-na-novopeschanoi-ulitse. (то)