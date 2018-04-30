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День Весны и Труда в Измайловском парке
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День Весны и Труда в Измайловском парке 

Ezhikezhik.ru 2 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
В первый майский день Измайловский парк приглашает отметить Праздник Весны и Труда. Главной темой станут игры. Посетителей ждут спортивные соревнования, музыкальные конкурсы и интеллектуальные викторины.
На Центральной площади пройдут весенние мастер-классы: здесь будут учить составлять цветочные композиции, лепить из пластилина фигурки птиц, проращивать семена.
На главной сцене выступят артисты театрального коллектива «Атмосфера», танцевальный коллектив «Гжель», кавер-группа «Dezery», а также кавер-оркестр «Music Storm Orchestra».
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