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Ремонт южного корпуса Юрьева монастыря в Великом Новгороде планируют завершить в 2019 году
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Ремонт южного корпуса Юрьева монастыря в Великом Новгороде планируют завершить в 2019 году 

ТАСС 1 час назад
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 апреля. /ТАСС/. Очередной этап реставрации Свято-Юрьева мужского монастыря, входящего во всемирное наследие ЮНЕСКО, в рамках которого в ближайшие два года планируется отремонтировать часть южного корпуса постройки, начался в Великом Новгороде. Об этом сообщила в субботу ТАСС начальник службы реставрации Новгородской епархии Валентина Карагодина.
"В этом году из федерального бюджета выделены средства на ремонтно-реставрационные работы части южного корпуса монастыря, которая называется летние покои. Мы надеемся завершить этот объект в следующем году. 18 млн рублей мы получили по программе «Культура России», — рассказала собеседница агентства.
По словам Карагодиной, настоятельские летние покои относятся к XIX веку, в рамках реставрации отремонтируют кровлю, фасады и усилят фундамент. Работы должны завершиться к июню, а на следующий год планируются внутренние отделочные работы и ремонт инженерных сетей. Ранее в рамках федеральной программы также отреставрировали западный корпус монастыря, церковь Михаила Архангела и Георгиевский собор.
Свято-Юрьев мужской монастырь — самый крупный из новгородских монастырей, даты постройки комплекса относятся к XII-XVII векам.
Монастырь входит в список памятников федерального значения и Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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