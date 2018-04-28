Ещё
Интеграция навигационных спутниковых систем Китая и России имеет безграничный потенциал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Интеграция навигационных спутниковых систем Китая и России имеет безграничный потенциал 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Интеграция двух крупных спутниковых навигационных систем России и Китая будет очень серьезным испытание для стандарта GPS. Уже сегодня ГЛОНАСС и BeiDou используются на огромной территории двух стран, где практически все государственные системы, использующие спутниковую навигацию, работают на национальных стандартах. Интеграция национальных спутниковых систем навигации РФ и КНР, во-первых, расширит территории, где каждая система в отдельности, будет востребована. Во-вторых, это повысит точность навигации. А это, в свою очередь, уже отразится на конкурентоспособности этих стандартов по отношению к GPS. В-третьих, Китай сегодня является крупнейшим центром по производству устройств, использующих спутниковую навигацию. Причем устройств, собираемых не по чужим технологиям, а на основе собственных разработок. Поэтому не исключено государственное стимулирование роизводителей на перевод этих устройств на единый стандарт ГЛОНАСС и BeiDou, что значительно расширит количество пользователей. Кроме того, учитывая масштабы и тепы развития цифровой экономики, где Китай также находится на ведущих ролях, потенциал объединенной спутниковой системы представляется просто огромным, особенно если госпрограммы в этой сфере будут реализовываться на ее основе.
Также стоит отметить, что объединенный навигационный стандарт, судя по всему, будет „продвигаться“ в рамках программы „Один пояс — Один путь“, что расширяет территорию покрытия далеко за границы Китая и России. В результате единая интегрированная система может если не полностью выдавить, то очень серьезно потеснить стандарт GPS в восточной и центральной Евразии».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Одним из погибших в перестрелке в Екатеринбурге может оказаться бизнесмен Павел Неверов Саратовцы просят выпустить осужденного экс-директора гимназии на свободу Акция «Бездомный полк» пройдет в Краснодаре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян271
Анонсировано повышение пенсионного возраста615
Лавров сделал заявление года137
Известный режиссер разбился в ДТП18
Российских моряков запугали украинскими пиратами94
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение