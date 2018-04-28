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Ветеран «Альфы»: Террористы готовятся сорвать чемпионат мира по футболу
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Ветеран «Альфы»: Террористы готовятся сорвать чемпионат мира по футболу 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Более чем в полтора раза, с 167 до 262 человек, выросло в России в прошлом году число осужденных за терроризм — по статьям о теракте, содействии терроризму, публичных призывах к террористической деятельности, участии в деятельности террористической организации или сообщества, а также о прохождении обучения с целью участия в террористической деятельности. Об этом свидетельствует статистика Верховного суда РФ, сообщает РБК.
Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров объяснил НСН причины такого роста.
«Причины я вижу две. Это то, что у нас творится в Сирии. Приходится признать, что наша победа на поле боя не принесла ни идеологической, ни пропагандистской победы над ИГИЛ, чтобы стереть его с лица земли. Естественно, эти бандиты разбегаются сейчас по близлежащим территориям. В основном, массово прибывают в Афганистан. И, если верить нашим источникам, до 10 тысяч наших россиян, в основном, с Северного Кавказа воевали на стороне ИГИЛ. И они любыми путями возвращаются на родину. И они или сами готовятся, пытаются провести теракты, или занимаются вербовкой наших граждан, которые находятся под их влиянием, или так называемые спящие ячейки», — сказал он.
При этом террористы нацелены на массовые мероприятия, которые происходят в России. «Давайте говорить откровенно, в последнее время в нашей стране происходит много грандиозных событий. И наши враги пытаются испортить наши праздники. Начнем с Олимпиады. Дальше были выборы президента, теперь будет инаугурация, а затем, надеюсь, мы будем проводить мировой чемпионат по футболу. Поэтому они готовятся и пытаются испортить нам все эти праздники. Для них это показатель того, что они существуют, что они живы. Это огромная пиар-кампания по всему миру», — пояснил собеседник НСН.
Однако пока российские правоохранительные органы справляются с этой угрозой, считает он. «Ловить их стали больше. Судопроизводство у нас и так суровое, я бы сказал, жестокое по отношению к террористам и их пособникам. Пока мы справляемся нормально, сегодня Россия является самым спокойным регионом в мире», — заключил ветеран «Альфы».
Ранее Гончаров объяснил НСН, что инцидент 24 апреля с микроавтобусом в Торонто был терактом, связанным с политическим мероприятием — саммитом дипломатов стран «Большой семерки». Напомним, тогда микроавтобус выехал на тротуар в толпу людей. В результате происшествия погибли 10 человек и пострадали 15.
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