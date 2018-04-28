Первый заместитель генсекретаря ООН: ограничительная торговая политика может подорвать глобальное экономическое развитие

ООН , 28 апреля / Синьхуа / — Первый заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед в пятницу заявила, что в то время, когда мировая экономика демонстрирует повсеместный рост, введение ограничительной торговой политики может подорвать глобальное экономическое развитие. По ее словам, международное сообщество должно объединить усилия и защитить многостороннюю торговую систему.

В пятницу Постоянное представительство Китая при ООН и Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН организовали симпозиум под названием «Поддержка мультилатерализма, защита многосторонней торговой системы и правил». В своей речи А. Мохаммед заявила, что мультилатерализм является ДНК ООН, а многосторонняя торговая система — «жизненной артерией нашей открытой, глобализированной и современной экономики». «Мир и процветание зависят от нашей общей приверженности принципам мультилатерализма и многосторонней торговой системы», — подчеркнула она.

По ее мнению, торговля является фундаментальной составляющей современной экономики, одной из движущих сил глобального экономического роста и устойчивого развития. Она создает рабочие места, стимулирует инвестиции, распространяет технологический прогресс и помогает слаборазвитым районам покончить с нищетой.

А. Мохаммед подчеркнула, что ограничительная торговая политика может нанести ущерб интересам предприятий и потребителей, а также ослабить доверие к многосторонней торговой системе.