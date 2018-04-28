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Первый заместитель генсекретаря ООН: ограничительная торговая политика может подорвать глобальное экономическое развитие
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Первый заместитель генсекретаря ООН: ограничительная торговая политика может подорвать глобальное экономическое развитие 

ИА Синьхуа 1 час назад
ООН, 28 апреля /Синьхуа/ — Первый заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед в пятницу заявила, что в то время, когда мировая экономика демонстрирует повсеместный рост, введение ограничительной торговой политики может подорвать глобальное экономическое развитие. По ее словам, международное сообщество должно объединить усилия и защитить многостороннюю торговую систему.
В пятницу Постоянное представительство Китая при ООН и Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН организовали симпозиум под названием «Поддержка мультилатерализма, защита многосторонней торговой системы и правил». В своей речи А. Мохаммед заявила, что мультилатерализм является ДНК ООН, а многосторонняя торговая система — «жизненной артерией нашей открытой, глобализированной и современной экономики». «Мир и процветание зависят от нашей общей приверженности принципам мультилатерализма и многосторонней торговой системы», — подчеркнула она.
По ее мнению, торговля является фундаментальной составляющей современной экономики, одной из движущих сил глобального экономического роста и устойчивого развития. Она создает рабочие места, стимулирует инвестиции, распространяет технологический прогресс и помогает слаборазвитым районам покончить с нищетой.
А. Мохаммед подчеркнула, что ограничительная торговая политика может нанести ущерб интересам предприятий и потребителей, а также ослабить доверие к многосторонней торговой системе.
По ее словам, на протяжении последних десятилетий глобализация продолжала углубляться, а мировая экономика демонстрировала тенденцию к интеграции. Защита универсальной, основанной на правилах, открытой, недискриминационной и справедливой системы многосторонней торговли в рамках Всемирной торговой организации имеет крайне важное значение для процветающего, устойчивого и всеобъемлющего мира. —0—
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