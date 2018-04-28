Ещё
В Сокольниках проведут реконструкцию 20 контейнерных площадок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сокольниках проведут реконструкцию 20 контейнерных площадок 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
Народные избранники согласовали направление средств, поступивших в район от платных парковок, на реконструкцию двадцати контейнерных площадок.
В отделе ЖКХ и благоустройства управы района Сокольники сообщили, что в минувшем году были обновлены сорок девять контейнерных площадок.
Новые конструкции стали более удобны, как для жителей, так и для дворников и перевозчиков мусора.
В осенне-летний период запланирована реконструкция конструкций для сбора мусора. Работы пройдут возле домов 22, 27 и 28 на Русаковской улице, домов 1, 21 корпус 1 на 3-й Рыбинской улице, на улице Гастелло у домов 37 и 41, на улице Короленко у домов 6Б и 2 корп. 1. Обновление мусорных контейнеров также пройдет по ряду других адресов.
Всего во дворах и на улицах района Сокольники расположено шестьдесят семь контейнерных и двадцать пять бункерных площадок.
Фото: Светлана Яковлева.
Управа района Сокольники: последние новости
Как сделать карьеру в сфере экологии, расскажут в «Букводоме» Призывники Сокольников стали зрителями демонстрации строевых приёмов с оружием На ярмарку выходного дня в Сокольниках вновь приехали фермеры
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян271
Анонсировано повышение пенсионного возраста615
Лавров сделал заявление года137
Известный режиссер разбился в ДТП18
Российских моряков запугали украинскими пиратами94
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение