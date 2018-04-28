В Сокольниках проведут реконструкцию 20 контейнерных площадок

Народные избранники согласовали направление средств, поступивших в район от платных парковок, на реконструкцию двадцати контейнерных площадок.

В отделе ЖКХ и благоустройства управы района Сокольники сообщили, что в минувшем году были обновлены сорок девять контейнерных площадок.

Новые конструкции стали более удобны, как для жителей, так и для дворников и перевозчиков мусора.

В осенне-летний период запланирована реконструкция конструкций для сбора мусора. Работы пройдут возле домов 22, 27 и 28 на Русаковской улице, домов 1, 21 корпус 1 на 3-й Рыбинской улице, на улице Гастелло у домов 37 и 41, на улице Короленко у домов 6Б и 2 корп. 1. Обновление мусорных контейнеров также пройдет по ряду других адресов.

Всего во дворах и на улицах района Сокольники расположено шестьдесят семь контейнерных и двадцать пять бункерных площадок.