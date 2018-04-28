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Обеспеченность региона минеральными удобрениями повысилась до 108%
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Обеспеченность региона минеральными удобрениями повысилась до 108% 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Обеспеченность региона минеральными удобрениями повысилась до 108%Уровень обеспеченности региона минеральными удобрениями на весенне-полевые работы достиг 108%. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области. Аграрии приобрели 24,1 тыс. тонн минеральных удобрений. Как отметили в ведомстве, в регионе уже началась подкормка озимых культур и многолетних трав.
Напомним, глава Нижегородской области Глеб Никитин дал поручение увеличить господдержку на подготовку к посевной кампании почти на 200 млн рублей до 1,4 млрд рублей. Эти средства аграрии могут использовать на закупку горюче-смазочных материалов, семян, удобрений, запчастей для сельхозтехники и другие необходимые расходы.
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