Обеспеченность региона минеральными удобрениями повысилась до 108%

Обеспеченность региона минеральными удобрениями повысилась до 108%Уровень обеспеченности региона минеральными удобрениями на весенне-полевые работы достиг 108%. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области. Аграрии приобрели 24,1 тыс. тонн минеральных удобрений. Как отметили в ведомстве, в регионе уже началась подкормка озимых культур и многолетних трав.