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Сенаторы предлагают пересмотреть норму об ограничении ввоза лекарств
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Сенаторы предлагают пересмотреть норму об ограничении ввоза лекарств 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Экономический комитет Совфеда предлагает пересмотреть норму о возможном ограничении ввоза в Россию зарубежных лекарств. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект заключения комитета.
Уточняется, что ряд профильных комитетов Совфеда выразили озабоченность в связи с возможным ограничением ввоза зарубежных препаратов в Россию.
Сенаторы отметили, что необходим детальный анализ рынка лекарственных средств и препаратов, учитывая схемы лечения по всем нозологическим формам, количество аналогов лекарственных препаратов, зарегистрированных в России.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что ответные санкции России в отношении США в части запрета на ввоз лекарств не должны касаться жизненно важных препаратов, необходимых для россиян.
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