Гарантирующего поставщика электроэнергии для Поморья определит конкурс

Об этом глава региона Игорь Орлов сообщил в ходе традиционной встречи с активом профсоюзных организаций, которая прошла в преддверии Дня Весны и Труда.

"Присвоение статуса гарантирующего поставщика проводится на основании конкурса, проводимого федеральным энергетическим ведомством. В настоящее время ведётся активная подготовительная работа", — сказал Орлов. При этом глава региона не исключил возможность того, что уже в августе-сентябре этого года состоится конкурс на получение этого статуса.

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