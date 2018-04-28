Ещё
Празднование 73-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Южнопортовом районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Празднование 73-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Южнопортовом районе 

Управа Южнопортового района 1 час назад
В рамках празднования 73-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Южнопортовом районе запланировано проведение мероприятий, основные из которых:
— 7 мая в 12.00 час. — торжественное возложение цветов у стелы «Родина-Мать» по адресу: ул. Шарикоподшипниковская, д.24. Приглашены ветераны и учащиеся школ. По окончании мероприятия будет организовано 10 благотворительных обедов на 100 человек в шаговой доступности от стелы для активистов Совета ветеранов.
— 8 мая в 13.00 час. — состоится районный праздник в Школе имени Маяковского по адресу: Крутицкий вал, д.5. В программе: полевая кухня, духовой оркестр, торжественное чествование ветеранов, праздничный концерт.
Управа Южнопортового района: последние новости
Чаепитие «Золотой возраст» организовали на Велозаводской Посетители центра соцобслуживания Южнопортового побывали в Новоиерусалимском Воскресенском мужском монастыре На улице Трофимова починили неисправный светофор
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян271
Анонсировано повышение пенсионного возраста615
Лавров сделал заявление года137
Известный режиссер разбился в ДТП18
Российских моряков запугали украинскими пиратами94
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение