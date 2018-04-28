Празднование 73-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Южнопортовом районе

В рамках празднования 73-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Южнопортовом районе запланировано проведение мероприятий, основные из которых:

— 7 мая в 12.00 час. — торжественное возложение цветов у стелы «Родина-Мать» по адресу: ул. Шарикоподшипниковская, д.24. Приглашены ветераны и учащиеся школ. По окончании мероприятия будет организовано 10 благотворительных обедов на 100 человек в шаговой доступности от стелы для активистов Совета ветеранов.

— 8 мая в 13.00 час. — состоится районный праздник в Школе имени Маяковского по адресу: Крутицкий вал, д.5. В программе: полевая кухня, духовой оркестр, торжественное чествование ветеранов, праздничный концерт.