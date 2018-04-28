Оператору мусорных кластеров Подмосковья можно будет направить жалобу через приложение

МОСКВА , 28 апреля. / ТАСС /. Крупнейший со следующего года по количеству контролируемых с мусорных кластеров Московской области оператор — «РТ-Инвест» запустит в январе 2019 года приложение для сбора жалоб жителей о навалах отходов или неправильной сортировке. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе компании.

Московская область была поделена на семь мусорных кластеров, в каждом из которых с 1 января 2019 года будет работать свой оператор по вывозу отходов. Они также будут нести ответственность за внедрение на своей территории раздельного сбора мусора (РСО). Дочерние структуры «РТ— Инвест» (входит в структуру госкорпорации «Ростех» ) по итогам конкурса будут контролировать с января следующего года три кластера: Рузский, Каширский и Сергиево-Посадский. Суммарный объем отходов по этим территориям составляет более 2 млн тонн в год или более 60% от всего мусора, образующегося в Подмосковье.

"РТ-Инвест" создаст мобильное приложение для контроля за перемещением и сортировкой отходов на территории трех подмосковных кластеров. Приложение будет доступно с 1 января 2019 года для мобильных устройств, работающих на платформах Android, Windows Phone и iOS. В случае, если замечены какие-либо нарушения правил транспортирования или сортировки отходов, любой человек сможет сделать фотографию и направить ее региональному оператору [через приложение]", — говорится в сообщении. Так будет реализован принцип народного контроля, добавили в компании.

"Очень многие уже сейчас готовы ответственно подойти к вопросу сортировки отходов и внедрение мобильного приложения даст им дополнительную возможность поучаствовать в формировании качественной комплексной системы по обращению с отходами на территории региона", — приводятся в сообщении слова генерального директора «РТ-Инвест» Андреz Шипелова. Он добавил, что на своей территории компания рассчитывает внедрить РСО до конца 2019 года.