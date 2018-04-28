Как Саддам Хусейн из диктатора превратился в жертву

28 апреля 1977 года родился Саддам Хусейн, самый знаменитый диктатор современности, человек, убивший сотни тысяч людей, развязавший две войны, проигравший три и повешенный по приговору суда. В Ираке , однако, Саддама вспоминают не без сожаления: при нём был порядок. До того, как он ввязался в войну с Ираном , жизненный уровень был высок и всё время рос, образование было отличным, аграрная реформа — удачной. А то, что при нём пытали — что-ж, в перестроенном американцами Ираке тоже пытают. Да и американские войска этим не брезговали, правда, их пытки были не такими изощрёнными, как при Саддаме.

Родившийся в деревне Аль Ауджа мальчик в детстве был несчастлив. Садист-отчим лупил его вымазанной в липкой смоле палкой, юного Саддама ничему не учили, перспектив у него не было никаких. Но у Саддама Хусейна уже тогда была сильная воля — он сбежал из дома к хорошо относившемуся к нему дяде-революционеру, тот занялся воспитанием мальчика. Впереди была длинная череда событий, состоявших из подпольной работы, покушений, предательств, неудачных и удачных переворотов.

В результате Саддам Хусейн стал полновластным правителем страны, а врагов и недавних союзников он истребил. Ему пришлось прикончить двух собственных зятьёв и 17 министров, при нём в Ираке пропали без вести 290 тысяч человек. Но нефтяная конъюнткура во время его правления была прекрасной, хозяйствовал он разумно, и Ирак превратился в одну из самых развитых стран на Ближнем Востоке. Правда, ненадолго: после ирано-иракской войны, вторжения в Кувейт и международных санкций Ирак откатился в доиндустриальный период, и в нём воцарилась глубокая бедность.

Война с Ираном была вызвана борьбой за влияние в регионе и тем, что его власти поддерживали внутреннюю оппозицию. Кувейт Саддам захватил в том числе и из-за того, что эмир отказался помочь в выплате накопившегося во время войны с Ираном огромного долга. Саддам Хусейн делал один катастрофический шаг за другим, ошибки были вызваны верой в собственное величие, неверной оценкой положения дел, оторванностью от реальной жизни. С ним случилось то, что часто бывает с абсолютными правителями: он сам заключил себя в золотую клетку, выстроил собственный, выморочный мир, не соприкасающийся с реальной жизнью. Кончилось всё это разгромом, жизнью в подземном бункере, где с ним, опустившимся, немытым и небритым, были 2 автомата Калашникова и 750 тысяч долларов, поимкой и смертью на виселице.

Сейчас мало кто помнит, что поражение Саддама Хусейна в войне из-за Кувейта стало большим шоком для доживавшего свой век СССР. Советский Союз вооружал и обучал иракскую армию, у нас её оценивали очень высоко. Перед началом военных действий отечественные СМИ предрекали долгую войну и возможный неуспех международной коалиции. Но всё кончилось удивительно быстро, что для советских военных и политиков стало шоком. Мы продавали в Ирак хорошее, новое оружие — получалось, что перед умными американскими ракетами СССР беззащитен, и полагаться можно только на ядерный арсенал. Помощник Горбачёва Анатолий Черняев описал совещание, которое проводил генсек после начала военных действий. Оно произвело на него впечатление дурной, технически необеспеченной импровизации: СССР отставал от своих противников, противопоставить тому параду новых военных технологий, который американцы продемонстрировали в Ираке, было нечего.