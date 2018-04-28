В демонстрациях 1 мая могут принять участие до 130 тысяч человек 

Столичные власти согласовали семь крупных мероприятий, рассказал глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.
"На 1 мая согласовано семь акций, в том числе объединенные. Шествия будут проходить в семи местах. Мероприятия пройдут по всему городу", — цитирует Черникова РИА Новости.
Как рассказали в пресс-службе департамента, на Красной площади 1 мая соберется Московская федерация профсоюзов. В акции, которая начнется в 8:30 на Васильевском спуске, могут принять участие до 120 тысяч человек.
Шествие КПРФ начнется в 12:00 от Калужской площади. Она проследует по Большой Якиманке. Митинг состоится на Театральном проезде у памятника Карлу Марксу. Ожидается до 5 тысяч участников.
Еще одна демонстрация КПРФ состоится в Зеленограде. Шествие пройдет от Центрального проспекта по Яблоневой аллее, улице Юности. Митинг намечен у театра «Ведогонь». Начало — в 11:30. Ожидается до 800 человек.
ЛДПР проведет митинг на Пушкинской площади у памятника Пушкину. Начало — в 11:00. В мероприятии могут принять участие 3 тысячи человек.
Объединение «Левые» и партия «Другая Россия» проведут шествие по улице Заморенова, Трехгорному валу и Краснопресненской заставе. Митинг состоится на площади Краснопресненская застава у памятника героям 1905 года. Начало мероприятий — в 14:00, согласовано до 450 человек.
Партия «Справедливая Россия» проведет митинг в парке Красная Пресня. Начало — в 10:00. Мероприятие могут посетить до 700 человек.