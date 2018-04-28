Общественная палата проведёт нулевое чтение проекта о контрсанкциях 8 мая 

Общественная палата (ОП) России 8 мая проведёт нулевое чтение законопроекта об ответных мерах на недружественные действия США в отношении России, сообщила ТАСС председатель комиссии ОП по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
По её словам, члены структуры уже получили необходимую информацию о дате слушаний, а также данные о примерном содержании законопроекта.
Сутормина подчеркнула, к участию в нулевом чтении приглашены члены профильных комиссий ОП, а также федеральные парламентарии.
«На нулевое чтение, безусловно, будут приглашены глава Комитета верхней палаты парламента по социальной политике Валерий Рязанский, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, глава Комитета (Совфеда. — Прим. ред.) по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, а также председатель Комитета (палаты регионов. — Прим. ред.) по экономической политике Дмитрий Мезенцев», — уточнила она.
Общественный деятель также напомнила, что над законопроектом продолжается активная работа, для чего в Совете Федерации была образована специальная экспертная группа, в которую также вошли члены ОП.
«Сейчас мы понимаем, что нужно получить мнение гражданского общества на данный документ, чтобы заложенные в нём механизмы работали эффективно», — отметила Сутормина.
Она также пояснила, что основная задача ОП в данном вопросе — обеспечить исполнение поручения Президента России Владимира Путина, и создать условия для того, чтобы существовала уверенность, что после принятия этого закона «не пострадают наши граждане, экономическая и социальная политика».