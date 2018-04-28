Общественная палата проведёт нулевое чтение проекта о контрсанкциях 8 мая

Общественная палата (ОП) России 8 мая проведёт нулевое чтение законопроекта об ответных мерах на недружественные действия США в отношении России, сообщила ТАСС председатель комиссии ОП по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина

По её словам, члены структуры уже получили необходимую информацию о дате слушаний, а также данные о примерном содержании законопроекта.

Сутормина подчеркнула, к участию в нулевом чтении приглашены члены профильных комиссий ОП, а также федеральные парламентарии.

Общественный деятель также напомнила, что над законопроектом продолжается активная работа, для чего в Совете Федерации была образована специальная экспертная группа, в которую также вошли члены ОП.

«Сейчас мы понимаем, что нужно получить мнение гражданского общества на данный документ, чтобы заложенные в нём механизмы работали эффективно», — отметила Сутормина.