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Прокуратура выявила просроченные продукты при организации питания военнослужащих на Урале
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Прокуратура выявила просроченные продукты при организации питания военнослужащих на Урале 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Прокуратура выявила просроченные продукты питания, которыми кормили военнослужащих Чебаркульского гарнизона в Челябинской области, сообщили в субботу ТАСС в военной прокуратуре Центрального военного округа.
"По заданию Генеральной прокуратуры РФ проверка проводилась прокуратурой Челябинской области и города Чебаркуля совместно с военной прокуратурой гарнизона. Проверяли ООО «Парус» (Санкт-Петербург) поставщика и организатора питания военнослужащих. Нарушений много, в том числе обнаружены продукты с датой производства в Саратове соответствующей дате проверки, а также просроченные продукты", — сказали в надзорном органе.
По итогам проверки в отношении «Паруса» возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения», которое направлено для рассмотрения по существу в территориальный отдел Роспотребнадзора. «Кроме того, в адрес руководителя „Паруса“ внесено представление с требованием устранения выявленных нарушений закона и привлечения виновных должностных лиц к ответственности», — отмечается в сообщении областной прокуратуры.
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