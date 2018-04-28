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Киллер застрелил садовника в Кировском районе
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Киллер застрелил садовника в Кировском районе 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Мёртвое тело прислуги было найдено в гостевом доме около девяти вечера 27 апреля.
Пожилая петербурженка сообщила, что в гостевом доме на её участке на улице Петровской в деревне Нижняя Шальдиха она нашла мёртвым своего 51-летнего садовника из Таджикистана, сообщает 47news.ru.
По информации правоохранительных органов мужчина был застрелен. Рядом с телом была найдена гильза от патрона. Следов сопротивления не обнаружено.
На записях с камер видеонаблюдения, установленных на участке, видно, как в 5:20 утра в гостевой домик входит мужчина. На руках предполагаемого убийцы надеты белые перчатки. Уже в 5:30 он покидает участок.
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