Киллер застрелил садовника в Кировском районе

Мёртвое тело прислуги было найдено в гостевом доме около девяти вечера 27 апреля.

Пожилая петербурженка сообщила, что в гостевом доме на её участке на улице Петровской в деревне Нижняя Шальдиха она нашла мёртвым своего 51-летнего садовника из Таджикистана , сообщает 47news.ru

По информации правоохранительных органов мужчина был застрелен. Рядом с телом была найдена гильза от патрона. Следов сопротивления не обнаружено.

На записях с камер видеонаблюдения, установленных на участке, видно, как в 5:20 утра в гостевой домик входит мужчина. На руках предполагаемого убийцы надеты белые перчатки. Уже в 5:30 он покидает участок.