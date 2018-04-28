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2 мая вход в парк Московского Дворца пионеров будет ограничен
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2 мая вход в парк Московского Дворца пионеров будет ограничен 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
В парке Московского Дворца пионеров будет проведена противоклещевая обработка, об этом сообщается на сайте учреждения.
2 мая 2018 года вход на территорию парка образовательного комплекса «Воробьевы горы» (ул. Косыгина, д.17) будет ограничен в связи с проведением противоклещевой обработки. Проход в здания Московского Дворца пионеров будет осуществляться через контрольно-пропускной пункт №1 (шлагбаум со стороны улицы Косыгина). При этом рекомендуется находиться на озеленённой территории минимальное количество времени. С 3 мая 2018 года ограничения на вход и въезд на территорию ГБПОУ «Воробьевы горы» будут сняты.
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