РФ и Турция предпринимают шаги по облегчению визового режима, заявил Лавров

"Мы обсуждали сегодня вопросы, которые касаются дальнейшего облегчения визового режима. Российская сторона предложила некоторое время назад уже на этом этапе сделать пару конкретных шагов. Во-первых, ввести безвизовый режим для владельцев служебных паспортов, и, во-вторых, обеспечить безвизовое пересечение границы для водителей-дальнобойщиков, тех, которые работают на международных автомобильных перевозках. Наши турецкие друзья обещали отреагировать, думаю, это уже будет осязаемый шаг для целого ряда категорий наших граждан", — сказал Лавров.

По его словам, Москва планирует расширят список категорий граждан, которые будут пользоваться облеченным визовым режимом. «И в целом мы заинтересованы в том, чтобы двигаться к этой цели, о чем не раз говорил президент (России Владимир) Путин на встречах с президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом», — отметил глава МИД России.

При этом он добавил, что страны сейчас находятся «под серьезным воздействием» террористической угрозы.

"В этой связи, конечно же, нашим компетентным службам необходимо наладить максимально четкое, конкретное в режиме реального времени взаимодействие по отслеживанию иностранных боевиков. Мы договорились о том, что сегодня мы такую работу будем делать, что будем более регулярно, опять же в режиме реального времени, обмениваться информацией по тем лицам, которых наши страны объявляют невъездными, которым закрывается въезд в Турцию или в Россию, и по тем лицам, которые, скажем, граждане России, которые экстрадируются из Турции, очень важно нам получать информацию заблаговременно и, естественно, будем отвечать взаимностью на основе консульской конвенции", — сказал Лавров.