Международная студенческая конференция прошла в Колледже имени Годовикова 

В расположенном на территории Войковского Политехническом колледже имени Годовикова состоялась международная студенческая научно-практическая конференция «Инновационные технологии от техники до дизайна». Ее очными участниками стали более сотни студентов и преподавателей столичных колледжей.
— В целом было подано 53 заявки из трех стран — Российской Федерации, Казахстана, Беларуси. Россию представляли три региона, в числе которых город Москва, представленный нашим колледжем, а также Московским технологическим колледжем и Московским бизнес-колледжем, — сообщил один из организаторов.
Мероприятие состоялось 24 апреля. (ео)