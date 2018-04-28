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Международная студенческая конференция прошла в Колледже имени Годовикова
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Международная студенческая конференция прошла в Колледже имени Годовикова 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
В расположенном на территории Войковского Политехническом колледже имени Годовикова состоялась международная студенческая научно-практическая конференция «Инновационные технологии от техники до дизайна». Ее очными участниками стали более сотни студентов и преподавателей столичных колледжей.
— В целом было подано 53 заявки из трех стран — Российской Федерации, Казахстана, Беларуси. Россию представляли три региона, в числе которых город Москва, представленный нашим колледжем, а также Московским технологическим колледжем и Московским бизнес-колледжем, — сообщил один из организаторов.
Мероприятие состоялось 24 апреля. (ео)
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