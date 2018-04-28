Международная студенческая конференция прошла в Колледже имени Годовикова

В расположенном на территории Войковского Политехническом колледже имени Годовикова состоялась международная студенческая научно-практическая конференция «Инновационные технологии от техники до дизайна». Ее очными участниками стали более сотни студентов и преподавателей столичных колледжей.

Казахстана, — В целом было подано 53 заявки из трех стран — Российской Федерации Беларуси . Россию представляли три региона, в числе которых город Москва , представленный нашим колледжем, а также Московским технологическим колледжем и Московским бизнес-колледжем, — сообщил один из организаторов.

Мероприятие состоялось 24 апреля. (ео)