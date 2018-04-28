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В колледже на Ленинградском шоссе пройдет день открытых дверей
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В колледже на Ленинградском шоссе пройдет день открытых дверей 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
День открытых дверей состоится 16 мая в центре информационно-коммуникационных технологий Колледжа предпринимательства №11. Отделение расположено по адресу: Ленинградское шоссе, дом 13а.
Как уточняет пресс-служба колледжа, в рамках встречи абитуриенты смогут поучаствовать в мастер-классах «Компьютерные сети», «Маяк моей жизни», «Программирование — это просто», также они рассмотрят устройство компьютерных сетей и узнают, что такое интернет вещей.
День открытых дверей будет проходить с 16.00 до 18.00. Телефон для справок: 8 (499) 150-55-02. (ео)
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