В колледже на Ленинградском шоссе пройдет день открытых дверей

День открытых дверей состоится 16 мая в центре информационно-коммуникационных технологий Колледжа предпринимательства №11. Отделение расположено по адресу: Ленинградское шоссе, дом 13а.

Как уточняет пресс-служба колледжа, в рамках встречи абитуриенты смогут поучаствовать в мастер-классах «Компьютерные сети», «Маяк моей жизни», «Программирование — это просто», также они рассмотрят устройство компьютерных сетей и узнают, что такое интернет вещей.

День открытых дверей будет проходить с 16.00 до 18.00. Телефон для справок: 8 (499) 150-55-02. (ео)