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Отопительный сезон в столице завершится 29 апреля
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Отопительный сезон в столице завершится 29 апреля 

Авторадио 1 час назад
«Московская объединенная энергокомпания» начнет последовательное отключение более чем в 70 тысячах зданий, из них около 33 тысяч — это жилые дома. Об этом пишет РИА Новости. По словам столичных властей, погода уже позволяет обходится без отопления. После отключения отопления столичные коммунальщики начнут готовится к новому сезону. График отключения горячей воды в этом году составляют с учетом проведения чемпионата мира по футболу. На период игр власти обещают обеспечить горячее водоснабжение на 106 спортивных объектах (стадионы, тренировочные базы и т.п.), а также во всех гостиницах и других местах официального расселения спортсменов и болельщиков.
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