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НОВАТЭК стал победителем премии «Управление изменениями. Визионеры»
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НОВАТЭК стал победителем премии «Управление изменениями. Визионеры» 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Отчет компании в области устойчивого развития признали лучшим в номинации «Раскрытие информации в вопросах социального воздействия».
«Мы постоянно совершенствуем наши бизнес-процессы в соответствии с принципами ответственного бизнеса и стремимся сохранить лучшее из накопленного опыта во всех областях устойчивого развития. С 2004 года мы выпускаем нефинансовые отчеты компании в соответствии с руководством по отчетности в области устойчивого развития Global Reporting Initiative (GRI), информируя все заинтересованные стороны о нашей деятельности. Новая награда подтверждает, что мы движемся в правильном направлении, повышая уровень раскрытия нефинансовой информации», — заявил председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон.
Премия «Управление изменениями. Визионеры» прошла в этом году впервые и является первой российской профессиональной премией в области оценки устойчивого воздействия, — сообщили ИА «Север-Пресс» в пресс-центре НОВАТЭКа. Основной целью премии является внедрение в рынок инвестиций системы оценки эффективности, которая позволит изменить структуру социальных и экологических вложений и сделать их привлекательными для венчурных инструментов.
ПАО «НОВАТЭК» — один из крупнейших независимых производителей природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе.
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