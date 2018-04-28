НОВАТЭК стал победителем премии «Управление изменениями. Визионеры» 

ИА Север-Пресс: последние новости

В Салехарде снежная лавина обрушила козырёк крыльца. Жильцы выползали на работу

Владимир Путин с Днем Победы персонально поздравит 500 ямальских ветеранов

В Ноябрьской «молодежке» не сокращение, а оптимизация. Начальник управления прокомментировал ситуацию