Около 25 тыс. человек посетили фестиваль «Московское долголетие»

За три дня, с 26 по 28 апреля, фестиваль «Московское долголетие» посетили около 25 тыс. человек. Об этом в рамках своего выступления на площадке «Честный разговор» фестиваля сообщил руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян

«Третий день работает наш форум «Московское долголетие». За эти три дня прошло практически около 25 тыс. человек. Проект направлен на активность, позитивную жизнь», — сказал В. Петросян.

Он также отметил, что за время работы фестиваля его посетило множество известных людей.

«Наш проект привлек не только внимание не только самих московских пенсионеров, работников социальной сферы города Москвы , но и большое число общественных, государственных деятелей, деятелей культуры и искусства. За эти три дня мы многих увидели здесь интересных, знаменитых людей», — добавил В. Петросян.

Фестиваль проходит в павильоне №69 на ВДНХ с 26 по 28 апреля. Согласно программе фестиваля, в его рамках организовано около 900 мероприятий. Люди старшего возраста могут посетить мастер-классы по компьютерной грамотности и ведению соцсетей, занятия по различным видам дизайна, живописи, уроки вокального искусства (фольклорного пения, бардовской песни, хорового пения и романсов), танцев и английского языка, занятия по лечебной физкультуре, фитнесу, степ-аэробике, хореографии, консультации по здоровому образу жизни, занятия по садоводству, а также семинары по обучению новым профессиям.