Псковичи выложили из афиш дельфинария надпись «Вон из Пскова» напротив дома Ивана Цецерского 

Группа псковских активистов сняла плакаты с незаконной рекламой гастролирующего в городе дельфинария и выложили из них огромную надпись «Вон из Пскова», засняв её с квадрокоптера— об этом сообщает «МК в Пскове». Накануне псковичи в соцсетях несколько дней возмущались тем, что дельфинарий привязывал фанерные плакаты с рекламой к деревьям и фонарным столбам, клеил её на дома и трансформаторные будки и несанкционированно установил большой баннер на площади Ленина. Авторы акции отметили, что надпись была выложена напротив дома главы Пскова Ивана Цецерского и поэтому имела двойной смысл. «Самостоятельно срезать незаконную рекламу пришлось после отказа это делать администрацией города, а так же хамством в адрес активистов представительницами пиар-службы главы города. Если власть не удосужится обратить внимание на нарушения закона — планируются ещё гастроли акции в ближайшее время», — отметил один из авторов акции Владимир Жилинский. По его словам для Цецерского это просто напоминание: если глава города сидит винстаграме пока вместо него в администрации трудятся не вполне компетентные сотрудники, то он тоже скорее всего не очень нужен городу и может отправиться вслед за дельфинарием, цитирует его «Радио Свобода». Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».