Чем сегодня живёт Закамск? Как работает депутат городской думы?

Что я могу сделать

Иван Фёдоров : С какими вопросами к вам обращаются люди? Какие темы самые острые?

Олег Афлатонов: За последние годы темы кардинально не меняются. В лидерах обращений — ЖКХ, благоустрой­ство дорог, дворовых территорий, медицина. Хорошо, что люди видят перспективу решения актуальных вопросов. К примеру, идёт строительство детской поликлиники в Кировском районе. У нас много высококлассных врачей и специалистов, работает замечательный роддом. Есть на кого опереться в кадровом вопросе.

— В мае начинается период благоустройства во дворах. Много ли домов подали заявки на финансирование в этом году?

— Проекты по благоустройству территорий депутаты, избранные по партийным спискам, реализуют вместе с администрацией района и с депутатами-одномандатниками.

Если говорить про дворы, то в список, который сейчас в районной администрации, попало несколько адресов. Когда встречаю жителей домов, где уже произвели благоустройство по программе, они говорят о достойном качестве работы. И это лучшая мотивация для нас.

Планируя размещение новых спортивных площадок, мы придерживаемся такого принципа: они должны быть удобны жителям нескольких домов. При этом важно, кто за ними будет следить. Очень радует, что постепенно меняется отношение жителей. Пусть не так быстро, как хотелось бы, но всё же становится больше людей с активной жизненной позицией. Они готовы выйти на субботник, посадить саженцы и проконтролировать благоустройство территории. Активную работу в этом направлении проводит ТОС «Центральный». Думаю, это одна из депутатских задач — поддерживать активистов и создавать условия для реализации их идей.

— То есть психология людей меняется? Вместо «мне должны» говорят «что я могу сделать?».

— Да. Приведу пример: двухэтажный дом на 8 квартир по ул. Закамской, 3. Жильцы недавно перешли от УК к непосредственному управлению. Сами занимаются ремонтом кровли, другими работами. Старшая по дому на моём личном приёме сказала: «Мы поняли, что желающих обслуживать наш старый дом нет. Либо мы, либо никто». Сейчас они обсуждают планы организации собственного теплового пункта, так как в доме проблемы с горячей водой и отоплением. Я им постараюсь помочь и как инженер-теплотехник, и как депутат.

Есть ли льготы?

— На апрельском заседании гордумы депутаты приняли решение компенсировать льготникам затраты на подключение частных домов к сети газопровода. Кого это коснётся?

— Это инвалиды I и II групп, участ­ники войны, семьи с детьми-инвалидами. Еще в 2012 году городские власти решили компенсировать часть расходов организациям, которые заводят газ в дома льготных категорий граждан. Проблема в том, что постановление по факту не работало, за это время никто из фирм по разным причинам за субсидией не обращался. Поэтому депутаты, совместно с городской администрацией, нашли возможность выявить механизм компенсации не только для юридических лиц, но и для отдельных собственников. Список включает 9 семей, общая сумма, предусмотренная в бюджете, — 720 тысяч рублей.

Дорогу молодым

— Можно ли привлечь современную молодёжь в общественную жизнь? Какие проекты вы поддерживаете?

— Со школой и подростками обязательно нужно работать, ведь за ними будущее. У нас в районе замечательная молодёжь, много неравнодушных ребят. Продолжаю работать со школами округа. В каждой школе есть интересные задумки и проекты. Что касается проектов, то в прошлом году в двух школах вместе с ребятами посадили ели, а ещё в одной — молодые дубки. В этом году обязательно продолжим эту практику.

— А парламентские уроки проводите?