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Российские фармацевты выберут лучшие аптечные товары
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Российские фармацевты выберут лучшие аптечные товары 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Говорит Москва
Провизоры и фармацевты до 20 мая будут выбирать лучшие аптечные товары по шести номинациям. Так будет выбрана рекомендация года среди безрецептурных препаратов, медицинского оборудования, сопутствующих товаров, а также в других категориях.
Победители в каждой номинации станут лауреатами специализированной фармацевтической премии — Smartpharma Awards, которая пройдёт 22 мая.
Как говорится на сайте премии, принять участие в голосовании могут только зарегистрированные пользователи соцсети, подтвердившие свой статус как работника аптеки.
«Премия призвана поддержать значимость профессии провизора и фармацевта, ведь именно на их мнение опираются покупатели, выбирающие препараты в аптеке», — отметил руководитель премии Ксения Абрамчева.
По данным организаторов, конкурс, в котором решение о награждении номинантов полностью принимается на основе мнения профессионального сообщества, проводится в России впервые.
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