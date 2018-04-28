Российские фармацевты выберут лучшие аптечные товары

Провизоры и фармацевты до 20 мая будут выбирать лучшие аптечные товары по шести номинациям. Так будет выбрана рекомендация года среди безрецептурных препаратов, медицинского оборудования, сопутствующих товаров, а также в других категориях.

Победители в каждой номинации станут лауреатами специализированной фармацевтической премии — Smartpharma Awards, которая пройдёт 22 мая.

Как говорится на сайте премии, принять участие в голосовании могут только зарегистрированные пользователи соцсети, подтвердившие свой статус как работника аптеки.

«Премия призвана поддержать значимость профессии провизора и фармацевта, ведь именно на их мнение опираются покупатели, выбирающие препараты в аптеке», — отметил руководитель премии Ксения Абрамчева.