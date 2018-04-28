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В воскресенье противники «мусорного» завода встретятся с депутатами
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В воскресенье противники «мусорного» завода встретятся с депутатами 

Казанский Портал 1 час назад
В воскресенье, 29 апреля, в Осиново пройдет встреча жителей с депутатами сельсовета. Они обсудят вопрос строительства мусоросжигающего завода.
Скоро 15 депутатам предстоит решить, вносить ли изменения в генплан поселения. Пока участок, на котором должен появиться завод, имеет статус земли сельхозназначения.
Встреча с депутатами пройдет в 12:00 в сквере напротив ДК Осиново. Приглашаются все желающие, говорится в сообщении активистов.
Осенью в Осиново (несколько километров от казанского микрорайона «Салават Купере») начнут строить мусоросжигающий завод. Активисты против. Они предлагают ничего не сжигать, а ввести раздельный сбор и построить мусороперерабатывающий завод.
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