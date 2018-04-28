Ещё
Турция хочет обсудить с Россией вопрос поездок по внутренним паспортам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турция хочет обсудить с Россией вопрос поездок по внутренним паспортам 

РИА Новости 48 минут назад
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Анкара хотела бы вернуться к вопросам о поездках граждан между Россией и Турцией по внутренним паспортам, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы полностью были сняты визовые ограничения как для российских, так и турецких граждан. Мы были бы счастливы от этого. Однако, было предложение у российской стороны начать хотя бы с чего-то. И это первый шаг", — сказал Чавушоглу в Москве на пресс-конференции с главами МИД России и Ирана.
"Когда я встречался с министром иностранных дел (России), я выступил с инициативой для того, чтобы граждане России могли совершать поездки по внутренним паспортам. И мы действительно существенно продвинулись в этом вопросе. Мы вновь хотели бы вернуться к этому вопросу, но поэтапно, конечно же", — добавил глава МИД Турции.
По его словам, это необходимо, учитывая позитивное развитие отношений между Анкарой и Москвой.
Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что Москва готова обсуждать меры по либерализации режима въезда отдельных категорий турецких граждан, прежде всего водителей-дальнобойщиков и представителей крупного бизнеса.
Россия ввела визовый режим для граждан Турции на фоне охлаждения отношений двух стран в ноябре 2015 года.
РИА Новости: последние новости
Глава МИД Ирана заявил, что США в Сирии устраивают провокации США выдвигают непомерные требования по ядерной сделке, заявили в Иране Срок оформления виз в Финляндию значительно увеличился
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян210
Анонсировано повышение пенсионного возраста491
Известный режиссер разбился в ДТП14
Лавров сделал заявление года124
Медведев высказался об уходе на отдых260
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение