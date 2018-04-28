Турция хочет обсудить с Россией вопрос поездок по внутренним паспортам

Ирана. "Конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы полностью были сняты визовые ограничения как для российских, так и турецких граждан. Мы были бы счастливы от этого. Однако, было предложение у российской стороны начать хотя бы с чего-то. И это первый шаг", — сказал Чавушоглу в Москве на пресс-конференции с главами МИД России

"Когда я встречался с министром иностранных дел (России), я выступил с инициативой для того, чтобы граждане России могли совершать поездки по внутренним паспортам. И мы действительно существенно продвинулись в этом вопросе. Мы вновь хотели бы вернуться к этому вопросу, но поэтапно, конечно же", — добавил глава МИД Турции.

По его словам, это необходимо, учитывая позитивное развитие отношений между Анкарой и Москвой.

Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что Москва готова обсуждать меры по либерализации режима въезда отдельных категорий турецких граждан, прежде всего водителей-дальнобойщиков и представителей крупного бизнеса.

Россия ввела визовый режим для граждан Турции на фоне охлаждения отношений двух стран в ноябре 2015 года.