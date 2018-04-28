Заявления на участие в жеребьевке по распределению разрешений на охоту принимаются в Нижегородской области с 1 по 30 мая 

Об этом сообщает госохотнадзор по региону.
Заявления можно подать в следующие муниципальные районы (городские округа):
— на добычу лося — в Варнавинский, Ветлужский, Володарский, Ковернинский, Пильнинский, Тонкинский, Тоншаевский, Шарангский районы и городские округа город Чкаловск, город Шахунья и Семеновский;
— на добычу медведя — в Варнавинский, Ветлужский, Воротынский, Тонкинский, Тоншаевский, Шарангский районы и городские округа город Шахунья и Семеновский;
— на добычу кабана — в Богородский, Володарский, Пильнинский, Тоншаевский, Шарангский районы и городской округ город Шахунья;
— на добычу косули — в Пильнинский, Починковский районы и городской округ Перевозский
Охотник может подать одно заявление на получение разрешения на добычу не более одной особи каждого вида (лося, кабана, медведя и косули) на территории одного общедоступного охотничьего угодья.
Квоты на охоту на территории каждого охотничьего угодья будут установлены до 1 августа.