Заявления на участие в жеребьевке по распределению разрешений на охоту принимаются в Нижегородской области с 1 по 30 мая

Об этом сообщает госохотнадзор по региону.

Заявления можно подать в следующие муниципальные районы (городские округа):

— на добычу лося — в Варнавинский, Ветлужский, Володарский, Ковернинский, Пильнинский, Тонкинский, Тоншаевский, Шарангский районы и городские округа город Чкаловск , город Шахунья и Семеновский;

— на добычу медведя — в Варнавинский, Ветлужский, Воротынский, Тонкинский, Тоншаевский, Шарангский районы и городские округа город Шахунья и Семеновский;

— на добычу кабана — в Богородский, Володарский, Пильнинский, Тоншаевский, Шарангский районы и городской округ город Шахунья;

— на добычу косули — в Пильнинский, Починковский районы и городской округ Перевозский

Охотник может подать одно заявление на получение разрешения на добычу не более одной особи каждого вида (лося, кабана, медведя и косули) на территории одного общедоступного охотничьего угодья.

Квоты на охоту на территории каждого охотничьего угодья будут установлены до 1 августа.