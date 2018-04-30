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Розыгрыш на право добычи медведя и копытных животных пройдет в Нижегородской области
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Розыгрыш на право добычи медведя и копытных животных пройдет в Нижегородской области 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
В Нижегородской области открывается сезон охоты на копытных животных и медведя. С 1 мая по 30 июня охотники смогут принять участие в розыгрыше на право осуществлять добычу редких животных. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Соответствующие заявления необходимо подавать в комитет госохотнадзора. Форму заявления можно скачать на официальном сайте ведомства.
Добычу лося можно будет осуществлять в лесных угодьях Варнавинского, Ветлужского, Володарского, Ковернинского, Пильнинского, Тонкинского, Тоншаевского, Шарангского районов, а также в городских округах Чкаловска, Шахуньи и Семенова.
На медведя можно будет поохотиться в Варнавинском, Ветлужском, Воротынском, Тонкинском, Тоншаевском, Шарангском районах и городских округах Шахуньи и Семенова.
В лесных угодьях Богородского, Володарского, Пильнинского, Тоншаевского, Шарангского районов и в городском округе Шахуньи можно осуществлять добычу кабана.
На добычу косули охотники смогут отправиться в Пильнинский, Починковский районы и в Перевозский городской округ.
Отметим, что один охотник может подать только одно заявление на добычу не более одной особи каждого вида.
Ранее сообщалось, что в нижегородской мэрии объявили охоту за недобросовестными чиновниками.
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