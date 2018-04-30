Розыгрыш на право добычи медведя и копытных животных пройдет в Нижегородской области

Нижегородской области открывается сезон охоты на копытных животных и медведя. С 1 мая по 30 июня охотники смогут принять участие в розыгрыше на право осуществлять добычу редких животных. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Соответствующие заявления необходимо подавать в комитет госохотнадзора. Форму заявления можно скачать на официальном сайте ведомства.

Добычу лося можно будет осуществлять в лесных угодьях Варнавинского, Ветлужского, Володарского, Ковернинского, Пильнинского, Тонкинского, Тоншаевского, Шарангского районов, а также в городских округах Чкаловска, Шахуньи и Семенова.

На медведя можно будет поохотиться в Варнавинском, Ветлужском, Воротынском, Тонкинском, Тоншаевском, Шарангском районах и городских округах Шахуньи и Семенова.

В лесных угодьях Богородского , Володарского, Пильнинского, Тоншаевского, Шарангского районов и в городском округе Шахуньи можно осуществлять добычу кабана.

На добычу косули охотники смогут отправиться в Пильнинский, Починковский районы и в Перевозский городской округ.

Отметим, что один охотник может подать только одно заявление на добычу не более одной особи каждого вида.

Ранее сообщалось, что в нижегородской мэрии объявили охоту за недобросовестными чиновниками.