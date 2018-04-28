Коррупционный скандал в России ставит под угрозу борцов с преступностью в Центральной Америке

В регионе, где власть закона слаба и неустойчива, Международная комиссия против безнаказанности в Гватемале (CICIG) стала чем-то вроде луча надежды. Этот орган, созданный в 2006 году при содействии ООН для оказания помощи слабой прокуратуре Гватемалы, помогает в проведении расследований, которые уже привели к отстранению от власти и к тюремному заключению президента, к роспуску эскадронов смерти и ликвидации сетей наркоторговли. Из-за успешной деятельности комиссия нажила немало врагов, среди которых нынешний президент страны Джимми Моралес , в прошлом году пытавшийся добиться отставки ее руководителя, когда тот обвинил его в незаконном получении денег на предвыборную кампанию. 20 апреля группа финансировавших Моралеса бизнесменов публично принесла свои извинения, и тогда президент потребовал расследовать учредительные документы CICIG. Гватемальские «сетевые центры», как называют группы онлайн троллей, которые за деньги занимаются очернительством оппонентов власти, существенно активизировали свою работу.

Поскольку в Гватемале под следствием находится каждый пятый член конгресса, Моралес далеко не единственный влиятельный гватемалец, добивающийся закрытия комиссии против безнаказанности. Но всякий раз, когда заканчивается срок ее полномочий, правительство продлевает их, отчасти из-за того, что на этом настаивают Соединенные Штаты , наполовину оплачивающие бюджет CICIG. Но сейчас Гватемала стала пешкой в многолетней битве, которая разыгралась на другом конце света. Новым врагом Международной комиссии против безнаказанности в Гватемале стал финансист родом из США Билл Браудер , который сколотил состояние в России , а затем поссорился с Кремлем и начал глобальную лоббистскую кампанию против российского президента Владимира Путина

Браудер настойчиво добивался принятия в Америке Закона Магнитского, который изначально был направлен против российских чиновников, виновных в гибели в российской тюрьме его бухгалтера по налогообложению. Позже этот закон претерпел изменения, и сейчас направлен против нарушений прав человека. Браудер узнал о деле против одной российской семьи, которая пыталась получить убежище в Гватемале, но вместо этого оказалась за решеткой. Он обвинил CICIG в получении денег от российского правительства и убедил американский конгресс выслушать его. 27 апреля двухпалатная комиссия проведет заседание под названием «Длинная рука несправедливости. Не помогает ли Кремлю созданная для борьбы с коррупцией комиссия ООН разрушить российскую семью?»

Речь идет о семье Игоря Ирины Битковых , которые одно время владели целлюлозно-бумажным комбинатом на северо-западе России. Государственные банки довели их фирму до банкротства, и в 2009 году они бежали в Гватемалу, опасаясь за собственную безопасность. Позже к ним присоединилась их дочь подросткового возраста. В 2015 году всех троих арестовали власти Гватемалы, сделав это в рамках расследования CICIG по делу о подделке паспортов. В этом году им вынесли суровые приговоры за использование фальшивых документов. Игорь получил 19 лет лишения свободы, а Ирина и Анастасия по 14.

Битковы называют себя невинными жертвами. Они утверждают, что их обманным путем лишили бизнеса в России, примерно так же, как и Браудера. Они решили бежать из страны и увидели рекламу одной юридической фирмы, предлагавшей гватемальские паспорта за 50 тысяч долларов на человека, которые были названы «комиссионным сбором». Они заплатили деньги, прилетели в Гватемалу и получили свои паспорта в миграционном агентстве. По словам Битковых, спустя шесть лет их заковали в наручники, хотя никаких преступлений они не совершали.

Международная комиссия против безнаказанности в Гватемале настаивает на том, что с Битковыми обращались как со всеми другими подозреваемыми по делу о подделке документов. Дело это завели в 2010 году, а закончилось оно 39 приговорами. В 2014 году был проведен обыск в миграционном агентстве, где полиция обнаружила имена Битковых. Обыск провели и у них в доме, где были найдены пачки денег и поддельные документы Игоря на трех разных лиц. Прокуратура добивалась максимального тюремного срока для всех причастных к этому преступлению. Другие подозреваемые получили небольшие сроки, так как предоставили следователям информацию, но Битковы сотрудничать со следствием отказались. Семью защищали неопытные адвокаты, которые, по всей видимости, сослужили им плохую службу. Битковы не представили доказательств того, что их в России преследовали, и не смогли доказать, что купили паспорта в частной компании.

Но сами они подозревают нечто более зловещее. За год с небольшим до их ареста государственный российский банк ВТБ , который был самым крупным кредитором компании Битковых, подал в Гватемале судебный иск, обвинив эту семью в том, что она занималась мошенничеством и отмывала деньги, дабы не возвращать кредиты. Когда проходило первое судебное заседание по делу Битковых, они с изумлением увидели в зале суда представителей ВТБ. Семейная пара сделала вывод, что преследователи выследили их в Центральной Америке. Вскоре они связались с Браудером, который считает, что вмешательство ВТБ доказывает одно: в комиссию CICIG, призванную бороться с коррупцией в государственных органах, проникли русские.

Никаких доказательств российского вмешательства нет. Обвинения ВТБ и государственной прокуратуры с самого начала объединили, что является стандартной практикой, но позже судья отклонил иск ВТБ, и на этом участие банка в деле закончилось. Более того, CICIG не ведет это дело: приговор Битковым вынес гватемальский суд, и он же будет рассматривать их апелляцию. Единственными плановыми свидетелями на слушаниях в конгрессе будут адвокаты Битковых и Браудер, который говорит, что потребует отмены американского финансирования комиссии против безнаказанности в Гватемале до тех пор, пока Битковых не освободят.

Браудер признается, что не знаком с гватемальской системой юстиции, и что «противники CICIG… ведут поиски подобных дел». Международная комиссия против безнаказанности в Гватемале и ее защитники надеются, что крестовый поход Браудера за спасение Битковых от темных сил одной страны не позволит таким же силам в другой стране воспользоваться его усилиями.