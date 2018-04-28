В России с начала года спецслужбами предотвращено 7 терактов 

За первые четыре месяца 2018 года в России благодаря действиям спецслужб было предотвращено семь террористических актов, передает телеграм-канал Mush. Между тем пресс-служба федеральной службы безопасности пока не обнародовала официальную информацию.
Согласно опубликованным данным, под удар могло попасть четыре региона ПФО. В их числе Нижний Новгород, Самара, Уфа и Саратов. Взрывы и диверсии также планировались в Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Твери.
«Всего благодаря спецоперациям удалось задержать 16 боевиков ИГИЛ (*запрещены в РФ). К слову, все они оказали активное сопротивление. Тех, кого взять живым не удалось — уничтожили на месте», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее ФСБ сообщила о ликвидации 12 террористов в регионах России в период с 21 по 24 апреля. По данным ведомства, преступники были «нейтрализованы» в Дагестане, Татарстане, Омской и Ульяновской областях, а также в Ставропольском крае. Между тем, по итогам 2017 года спецслужбам удалось предотвратить 25 терактов. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бортников.