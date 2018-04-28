Держатели соцкарты смогут арендовать велосипеды и самокаты в Парке Горького по льготной цене

Держатели социальной карты могут получить льготы на прокат оборудования в Парке Горького и посещение центра «Космонавтика и авиация» в павильоне «Космос» на ВДНХ без предъявления других документов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

«Держатели социальной карты, имеющие соответствующее право, могут получить льготы на прокат оборудования в Парке Горького и посетить центр «Космонавтика и авиация» в павильоне «Космос» на ВДНХ по льготной цене без предъявления других документов. Для этого достаточно предъявить карту в кассе. Скидка составляет от 30% до 100%», — говорится в сообщении.

Уточняется, что посетить основную экспозицию центра «Космонавтика и авиация» в павильоне «Космос» на ВДНХ бесплатно могут многодетные семьи, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий. Пенсионерам, школьникам и гражданам, обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры предусмотрена скидка 50%. По вторникам на первые три сеанса (11:00-13:00, 13:00-15:00, 15:00-17:00) вход для пенсионеров РФ является бесплатным.

Кроме того, в Парке Горького можно получить скидки на первый час аренды различных видов велосипедов, веломобилей, самокатов, роликовых коньков, прогулочных лодок, футбольных и теннисных полей, площадок для пляжных видов спорта, мячей. Так, для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, инвалидов I-III групп и ветеранов Великой Отечественной войны скидка составляет 100%. Пенсионеры могут арендовать оборудование бесплатно по вторникам с 10:00 до 15:00. В остальное время по будням скидка для них составляет 30%. Опекуны (попечители) детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, приемные родители, патронатные воспитатели; родители, опекуны (попечители) ребенка-инвалида также получают скидку 30%. Для многодетных семей и ветеранов боевых действий скидка также составляет 30% по будням, за исключением праздничных дней.