На ярмарку выходного дня в Сокольниках вновь приехали фермеры

В апреле в Сокольниках снова заработала ярмарка выходного дня.

Небольших размеров площадка вместимостью 22 места распахнула двери для фермеров и покупателей по адресу: 2-я Сокольническая ул., вл. 3.

Торговые места на ярмарке получат как физические лица, владельцы подсобных хозяйств, так и фермеры, огородники, животноводы. Торговлей смогут также заниматься предприниматели и представители фирм.

Заявки на предоставление места для продажи своих товаров и услуг можно оставить на официальном сайте Правительства Москвы в разделе «Услуги и сервисы». Также электронные и письменные заявки принимаются во всех центрах госуслуг «Мои документы».

В отделе торговли управы Сокольников сообщили, что, если жители знают хорошие фермерские или подсобные хозяйства, они могут подсказать их владельцам о возможности поучаствовать в ярмарке выходного дня и получить новый рынок сбыта.

В текущем году в ВАО будут работать одиннадцать ярмарок выходного дня, рассчитанные на триста пятьдесят восемь торговых мест.