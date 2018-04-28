Ещё
На ярмарку выходного дня в Сокольниках вновь приехали фермеры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На ярмарку выходного дня в Сокольниках вновь приехали фермеры 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
В апреле в Сокольниках снова заработала ярмарка выходного дня.
Небольших размеров площадка вместимостью 22 места распахнула двери для фермеров и покупателей по адресу: 2-я Сокольническая ул., вл. 3.
Торговые места на ярмарке получат как физические лица, владельцы подсобных хозяйств, так и фермеры, огородники, животноводы. Торговлей смогут также заниматься предприниматели и представители фирм.
Заявки на предоставление места для продажи своих товаров и услуг можно оставить на официальном сайте Правительства Москвы в разделе «Услуги и сервисы». Также электронные и письменные заявки принимаются во всех центрах госуслуг «Мои документы».
В отделе торговли управы Сокольников сообщили, что, если жители знают хорошие фермерские или подсобные хозяйства, они могут подсказать их владельцам о возможности поучаствовать в ярмарке выходного дня и получить новый рынок сбыта.
В текущем году в ВАО будут работать одиннадцать ярмарок выходного дня, рассчитанные на триста пятьдесят восемь торговых мест.
Фото: предоставлено порталом mos.ru.
Управа района Сокольники: последние новости
В Сокольниках проведут реконструкцию 20 контейнерных площадок Призывники Сокольников стали зрителями демонстрации строевых приёмов с оружием Как сделать карьеру в сфере экологии, расскажут в «Букводоме»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян281
Лавров сделал заявление года141
Анонсировано повышение пенсионного возраста638
Российских моряков запугали украинскими пиратами108
Известный режиссер разбился в ДТП19
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение