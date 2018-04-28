В весенне-полевой кампании в Тюменской области задействуют новейшую энергонасыщенную технику

В этом году во время весенне-полевой кампании на поля в Тюменской области выйдет порядка десяти тысяч единиц техники: 4229 тракторов, 3126 сеялок и 1969 культиваторов. По информации пресс-службы губернатора Тюменской области, в ряде хозяйств планируется испытать новую энергонасыщенную технику. Так, на поля Ишимского, Упоровского, Омутинского, Исетского районов и Заводоуковского городского округа выйдут трактора Петербургского тракторного завода «Кировец» К-744-р. А в трех хозяйства Упоровского района и Заводоуковского городского округа еще и трактора этого же завода нового поколения — «Кировец»-424. Новое оборудование может использоваться не только для выполнения полевых операций. Благодаря унифицированному сцепному устройству, трактор К-424 подойдёт и для подготовки почвы, и для посевных работ, и для внесения удобрений, а также в последующем для культивации и уборки сельскохозяйственных культур на междурядьях. От того, какая техника выйдет в поля, зависят успешность проведения полевых работ в оптимальные сроки, а также урожайность, качество и конкурентоспособность произведенной продукции, уверены специалисты.

Помимо «Кировца» поля для будущего урожая будут обрабатывать 9 единиц новых комбинированных посевных комплексов и 17 новых единиц универсальных почвообрабатывающих машин..