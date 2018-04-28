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Сотрудники администрации Жуковского убрали от мусора берег Москвы‑реки
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Сотрудники администрации Жуковского убрали от мусора берег Москвы‑реки 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Сотрудники администрации и городских предприятий подмосковного Жуковского в субботу вновь вышли на уборку города, они очистили от мусора берег Москвы-реки, сообщается на сайте администрации городского округа.
«Сегодня (28 апреля — ред.) представители администрации убрали берег Москвы-реки на Наркомводе (недалеко от аэропорта «Жуковский»). Чистоту навели также коммунальные службы: управляющая компания «Теплоцентраль-ЖКХ», «Центр дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения», жуковское ДРСУ, «Теплоцентраль». Несмотря на то, что участники субботника хорошо справились с задачей, прибрежная зона по-прежнему остается загрязненной», — говорится в сообщении.
Кроме того, глава Жуковского Андрей Войтюк призвал жителей бережно относиться к природе и выбрасывать мусор только в предназначенных для этого местах.
«Каждую весну из-под снега появляются новые кучи мусора, и виноваты в этом мы сами. Именно люди регулярно выбрасывают сюда строительные и бытовые отходы, нанося вред экологии. Призываю граждан бережно относиться к природе», — заявил Войтюк.
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