Почему работа Учредительного собрания длилась всего один день

19 января 1918 года завершилось первое и последнее заседание Всероссийского учредительного собрания. Его история наглядно продемонстрировала: либерализм в России привить непросто.

Документы

За первый и единственный день работы Всероссийского Учредительного собрания делегаты успели принять 3 документа. Постановление: Будущее России — это федеративная демократическая республика, «объединяющая в неразрывном союзе народы и области..». Закон о земле: Вся земля переходила в распоряжение республиканских и муниципальных властей. Отчуждение должно было пройти без каких-либо выплат собственникам. Международное обращение: Завершить войну и подписать мирные договоры.

Фальсификации

Какие выборы без фальсификаций? В нечестной игре участвовали все партии. Самой популярной технологией было уничтожение партийных списков до начала голосования. Например, в Красногородской волости вообще не были выданы списки большевиков.

Также могли быть изменены списки голосовавших: в Астрахани избирательные удостоверения не получили 20 тысяч человек. В глубинке было место и угрозам, и поножовщине. В селе Дмитриево Владимирской губернии несколько лесорубов топорами вскрыли урны, запугав при этом комиссию, и заменили эсеровские записки большевистскими. В Саратовской губернии священник подсовывал своим безграмотным прихожанам кадетские списки. По результатам выборов было не признано 1,58% голосов. Однако все нарушения в статистику, как и принято, не вошли.

Не без бандитов

В Учредительное собрание было избрано 715 человек: более половины — это эсеры , четверть за большевиками, кадеты и меньшевики получили примерно по 2%. Принимали участие в выборах и другие партии, союзы и национальные группы. В заветный список попал и Симон Петлюра, который был избран на Румынском фронте от объединения украинских социалистов. На Украине он обвинялся в погромах. Была в списке и террористка Вера Фигнер , которая была более известна как Вера-«топни-ножка». До выборов она участвовала в покушение на военного прокурора Стрельникова в Одессе.

Матрос Железняк

Единственное заседание УС проходило в Таврическом дворце, который охранялся матросами с той самой «Авроры». Работа собрания началась в 16 часов, а закончилось уже под утро — в 4:40, когда было решено продолжить работы на следующий день в 17:00. Прения могли продолжиться, но матрос Железняков заявил: «Я получил инструкцию, чтобы довести до вашего сведения, чтобы все присутствующие покинули зал заседания, потому караул устал». На следующий день вход в дворец был закрыт и находился под охраной пулеметчиков. А через пару дней ВЦИК постановил распустить собрание.

Агитация

Партии использовали прессу как место для агитации. Не жалели денег на это эсеры. Очевидцы вспоминали, что «… на Северном фронте эсеры буквально всю армию засыпали рекламными плакатами, разноцветными воззваниями». Большевики чаще агитировали население по линиям Советов и активистов в армии. Так, активисты писали за солдат «агитационные письма» родным и близким. Кадеты проводили лекции, встречи с избирателями, а также использовали «грязные технологии»: распространяли ложные сведения о своих политических конкурентах.

Расстрел

18 января перед началом заседания в Петрограде состоялось две манифестации. Одни вышли поддержать работу собрания, другие вышли с плакатами «Долой Учредительное собрание!», «Да здравствует безначалие!». Первая демонстрация была расстреляна войсками: 21 человек погиб, десятки ранены. Официальная версия применения оружия: провокации. Второе шествие по Николаевской улице анархистов- коммунистов прошло без эксцессов. Видимо, уже до начала заседания ВЦИК был готов любой ценой прекратить работу собрания.

Несбывшиеся планы