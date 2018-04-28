РФ и Турция договорились активизировать отслеживание иностранных террористов 

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Москва и Анкара договорились обеспечить регулярное взаимодействие по отслеживанию иностранных террористов-боевиков. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Нашим компетентным службам необходимо наладить максимально четкое, конкретное, в режиме реального времени взаимодействие по отслеживанию иностранных террористов-боевиков", — сказал он.
"Мы договорились сегодня о том, что мы такую работу будем делать, что будем более регулярно, в режиме реального времени обмениваться в том числе информацией по тем лицам, которых наши страны объявляют невъездными, которым закрывается въезд в Турцию или в Россию, по гражданам России, которые экстрадируются из Турции", — добавил глава МИД РФ.