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У Рязанской ОКБ появилась Аллея Поколений из ясеней и кленов
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У Рязанской ОКБ появилась Аллея Поколений из ясеней и кленов 

АиФ Рязань 17 минут назад
Фото: МедиаРязань
28 апреля сотрудники Рязанской ОКБ вышли на посадку Аллеи Поколений, сообщает пресс-служба регионального минздрава. Мероприятие приурочено к 35-летию больницы. За это время в учреждении сложились медицинские династии, приходят новые талантливые сотрудники. Посадка Аллеи Поколений символизирует преемственность медицинских традиций для блага жителей Рязани и области.
«Развитие Областной клинической больницы продолжается в разных направлениях, — рассказывает главный врач ОКБ Дмитрий Хубезов. — И Аллея Поколений — первый шаг в начале благоустройства территории больничного комплекса. Кроме того, мы очень дорожим нашими кадрами и хотим, чтобы новая Аллея стала памятью для поколений о сегодняшнем дне».
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