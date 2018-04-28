ОП РФ проведет 8 мая нулевое чтение законопроекта о контрсанкциях РФ

МОСКВА , 28 апреля. / ТАСС /. Общественная палата (ОП) РФ 8 мая проведет нулевое чтение законопроекта об ответных мерах на недружественные действия США в отношении России. Об этом рассказала в субботу ТАСС председатель комиссии ОП по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина

"Членам палаты была разослана вся необходимая информация об этом законопроекте. Уже назначена дата нулевого чтения документа — оно пройдет 8 мая на площадке ОП РФ", — рассказала Сутормина.

"Сегодня работа над законопроектом ведется очень серьезная. Напомню, что в Совфеде была создана специальная экспертная группа, в которую я также входила. Сейчас мы понимаем, что нужно получить мнение гражданского общества на данный документ, чтобы заложенные в нем механизмы работали эффективно", — отметила Сутормина.

Она также пояснила, что основная задача ОП в данном вопросе — соблюсти правильный баланс: с одной стороны, необходимо обеспечить исполнение поручения президента РФ Владимира Путина , и в это же время должна быть уверенность, что после принятия этого закона «не пострадают наши граждане, экономическая и социальная политика».

Положения законопроекта о контрсанкциях

Проект закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств» был внесен 13 апреля лидерами всех парламентских фракций и спикером Госдумы Вячеславом Володиным . Он разработан как ответная мера на проявляющиеся со стороны «США и их должностных лиц вызовы, выраженные в недружественных и неконструктивных действиях по введению санкций в отношении как РФ в целом, так и ее граждан и юридических лиц», говорится в пояснительной записке.

В соответствии с законопроектом правительству РФ «предоставляются полномочия по введению ряда мер, имеющих как экономический, так и политический характер, направленных прежде всего на устранение США так называемых актов недружественного характера». Среди них — запрет на поставки лекарств, алкоголя и табака, сельхозпродукции и промтоваров, технологического оборудования и программного обеспечения. Исключение составит только их ввоз в Россию из США и стран, поддерживающих политику Вашингтона, для «целей личного пользования».

Инициативой вводятся также ограничения на сотрудничество в атомной и ракетно-двигательной отраслях, в авиастроении. Одновременно предусматривается введение черных списков американцев, которым будет закрыт въезд в Россию.

Оговаривается, что ответные меры будут вводиться кабинетом министров по решению президента РФ. Аналогичный порядок предусматривается и для возможной отмены контрсанкций.