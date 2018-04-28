ОП РФ проведет 8 мая нулевое чтение законопроекта о контрсанкциях РФ 

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ 8 мая проведет нулевое чтение законопроекта об ответных мерах на недружественные действия США в отношении России. Об этом рассказала в субботу ТАСС председатель комиссии ОП по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
"Членам палаты была разослана вся необходимая информация об этом законопроекте. Уже назначена дата нулевого чтения документа — оно пройдет 8 мая на площадке ОП РФ", — рассказала Сутормина.
По ее словам, к участию в нулевом чтении приглашены члены профильных комиссий ОП, которых «касается данный законопроект», а также сенаторы и депутаты Госдумы. «На нулевое чтение, безусловно, будут приглашены глава комитета верхней палаты парламента по социальной политике Валерий Рязанский, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, глава комитета по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, а также председатель комитета по экономической политике Дмитрий Мезенцев», — сказала она, добавив, что руководство в чтении законопроекта возьмет на себя секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.
"Сегодня работа над законопроектом ведется очень серьезная. Напомню, что в Совфеде была создана специальная экспертная группа, в которую я также входила. Сейчас мы понимаем, что нужно получить мнение гражданского общества на данный документ, чтобы заложенные в нем механизмы работали эффективно", — отметила Сутормина.
Она также пояснила, что основная задача ОП в данном вопросе — соблюсти правильный баланс: с одной стороны, необходимо обеспечить исполнение поручения президента РФ Владимира Путина, и в это же время должна быть уверенность, что после принятия этого закона «не пострадают наши граждане, экономическая и социальная политика».
Положения законопроекта о контрсанкциях
Проект закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств» был внесен 13 апреля лидерами всех парламентских фракций и спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Он разработан как ответная мера на проявляющиеся со стороны «США и их должностных лиц вызовы, выраженные в недружественных и неконструктивных действиях по введению санкций в отношении как РФ в целом, так и ее граждан и юридических лиц», говорится в пояснительной записке.
В соответствии с законопроектом правительству РФ «предоставляются полномочия по введению ряда мер, имеющих как экономический, так и политический характер, направленных прежде всего на устранение США так называемых актов недружественного характера». Среди них — запрет на поставки лекарств, алкоголя и табака, сельхозпродукции и промтоваров, технологического оборудования и программного обеспечения. Исключение составит только их ввоз в Россию из США и стран, поддерживающих политику Вашингтона, для «целей личного пользования».
Инициативой вводятся также ограничения на сотрудничество в атомной и ракетно-двигательной отраслях, в авиастроении. Одновременно предусматривается введение черных списков американцев, которым будет закрыт въезд в Россию.
Оговаривается, что ответные меры будут вводиться кабинетом министров по решению президента РФ. Аналогичный порядок предусматривается и для возможной отмены контрсанкций.