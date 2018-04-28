В России началась скрытая гуманизация правосудия

В 2017 году в России наблюдается скрытая гуманизация правосудия. Об этом свидетельствует сокращение числа общего заключенных, считает автор портала РАПСИ Валерий Ермолов.

Согласно статистике Судебного департамента, в 2017 году осуждено 697174 человек, а в 2016 году их количество составляло 740380 человек. Таким образом, только за год этот базовый показатель сократился на шесть процентов.

Больше всего число осужденных сократилось по статьям о преступлениях против собственности. Годом ранее по ним было осуждено 290 тысяч 697 человек, в 2017 — 263 тысячи 733.

Также снизилось количество наказаний по статье 115 и 116 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои». В 2017 — 17 тысяч 677 человек. А год назад было — 33 тысячи 193.

Показатели судимости несовершеннолетних тоже заметно снижаются. С 2011 года число осужденных подростков сократилось на 45%. Если семь лет назад малолетними преступниками были признаны 38 тысяч человек, то в 2017 — 21 тысяча.

В то же время, необходимо отметить, что несмотря на заметное сокращение общего числа осужденных, по отдельным статьям их количество увеличилось. Например, за «насильственные действия сексуального характера» в 2017 году осуждено 2103 человек против 2090 приговоров в 2016 году. Еще заметнее проявилась тенденция более решительного привлечения к ответственности виновных в «неуплате и злостном уклонении от уплаты средств на содержание детей и родителей». Более 40 тысяч осужденных в 2017 году, хотя годом ранее их было 34 тысячи, пишет Валерий Ермолов.

Тем не менее, отмечает Ермолов, обвинительных приговоров в России выносится куда больше, чем оправдательных. Но это вовсе не служит признаком обвинительного уклона отечественного правосудия.

«Важно понимать критерии оценки работы следственных органов и прокуратуры . Задача первых — принятие только обоснованных процессуальных решений по уголовным делам. Вторые — должны следить за соблюдением законности при направлении уголовных дел в суд. Не секрет, что в этих условиях оправдательный приговор становится, по сути, «обвинительным» для следователя и прокурора. Ведь их решения по этому делу в таком случае считаются незаконными. Обычно из этого факта делается неправильный вывод, будто следователь, прокурор и судья вступают едва ли не в заговор, чтобы сфабриковать обвинительный приговор. Но в такой трактовке не учитывается тот банальный факт, что следователь и прокурор отличаются от сотрудников правоохранительных органов отсутствием количественных критериев оценки их работы. Точное количество в их случае имеет мизерное значение в сравнении с проверкой качества», — пишет автор РАПСИ.

При такой системе число оправдательных приговоров быть высоким не может. Просто дела, в которых есть вероятность вынесения оправдательного вердикта, обычно до суда не доходят, поясняет Ермолов.