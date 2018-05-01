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В Нижнем Новгороде 1 мая более пяти тысяч человек участвовали в митинге
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В Нижнем Новгороде 1 мая более пяти тысяч человек участвовали в митинге 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мая — РИА Новости. Более 5 тысяч человек приняли участие в митинге профсоюзов в Нижнем Новгороде, посвященном Дню международной солидарности трудящихся, сообщает Нижегородский областной союз организаций профсоюзов «Облсовпроф».
Митинг, организованный «Облсовпрофом», состоялся на площади Народного Единства 1 мая в 11.00.
"В митинге приняли участие более пяти тысяч нижегородцев — представители профсоюзов и трудовых коллективов предприятий и учреждений Нижегородской области, а также представители политических партий "Единая Россия", ЛДПР, Партия Роста, «Национально-освободительного движения» и «Общероссийского Народного Фронта», — отмечается в сообщении.
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