В Нижнем Новгороде 1 мая более пяти тысяч человек участвовали в митинге 

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мая — РИА Новости. Более 5 тысяч человек приняли участие в митинге профсоюзов в Нижнем Новгороде, посвященном Дню международной солидарности трудящихся, сообщает Нижегородский областной союз организаций профсоюзов «Облсовпроф».
Митинг, организованный «Облсовпрофом», состоялся на площади Народного Единства 1 мая в 11.00.
"В митинге приняли участие более пяти тысяч нижегородцев — представители профсоюзов и трудовых коллективов предприятий и учреждений Нижегородской области, а также представители политических партий "Единая Россия", ЛДПР, Партия Роста, «Национально-освободительного движения» и «Общероссийского Народного Фронта», — отмечается в сообщении.