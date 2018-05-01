Нижегородцы посетят митинг и концерт 1 мая, посвященные Дню весны и труда

Сегодня в Нижнем Новгороде пройдут праздничные торжества, которые посвящены 1 мая — Дню весны и труда. С 11:00 на площади Народного единства сначала состоится митинг профсоюзов и вслед за этим состоится праздничный концерт. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Предварительное количество участников узнать не удалось. Также не сообщается о том, кто выступит на концерте.

В митинге примут участие не только представители профессиональных союзов и трудовых коллективов Нижегородской области , но и представители политических партий и общественных движений, руководители области, города и районов.

Помимо них в шествие также пройдут участники Монстрации. Этой акции отказали в проведении мероприятия, не дав площадку. Однако организаторы пригласили желающих прийти на общий митинг, который будет в 11:00, просто взяв с собой заготовленные для Монстрации плакаты.