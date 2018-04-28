1 Мая в Нижнем Новгороде отметят праздничным концертом и митингом 

pixabay.com1 Мая в Нижнем Новгороде отметят праздничным концертом и митингом1 мая 2018 года в 11.00 в Нижнем Новгороде пройдут праздничные торжества, посвященные Дню весны и труда.
В этот день на пл. Народного единства состоится митинг профсоюзов, после чего состоится праздничный концерт. Ожидается, что в митинге примут участие представители профсоюзов и трудовых коллективов предприятий и учреждений Нижегородской области, представители политических партий и общественно-политических движений, районов области, руководители города и области.