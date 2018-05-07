Детская железная дорога начнет работать в Иркутске 9 мая

Открытие нового сезона детской железной дороги состоится в Иркутске 9 мая. Первые рейсы поездов «Сибирячок» и «Юность» будут для пассажиров бесплатными.

По традиции перед зданием вокзала пройдет торжественный митинг, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне и будут возложены цветы к памятнику выпускникам малой магистрали, погибшим в 1941-1945.

Также в этот день на территории пройдет праздничный концерт, всех гостей ждет полевая кухня и будет работать «открытый микрофон». Организаторы сообщают, что любой желающий сможет прочесть стихотворение, посвященное Великой Отечественной войне и получить сертификат с открытой датой на бесплатный проезд по Детской железной дороге.