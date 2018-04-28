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Глава воронежского «Дорожного агентства» Михаил Найчук покинет свой пост
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Глава воронежского «Дорожного агентства» Михаил Найчук покинет свой пост 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Кто его сменит, пока неизвестно. Руководитель КУВО «Дорожное агентство» Михаил Найчук покинет свой пост, сообщили источники «Вести-Воронеж» в субботу, 28 апреля. Кто его сменит в этой должности, пока неизвестно. Региональное казенное учреждение КУВО «Дорожное агентство» Михаил Найчук возглавил меньше года назад. До этого он работал в департаменте ЖКХ и энергетики Воронежской области. На посту главы департамента он в декабре 2015 года сменил ушедшего в мэрию Вадима Кстенина, правда, проработал там недолго — до января 2016 года — и ушел в отставку по собственному желанию. Нынешняя отставка связана с интересом правоохранителей к деятельности Михаила Найчука в «Дорожном агентстве», сообщают источники.
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