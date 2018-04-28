Глава управы Молжаниновского проведет встречу с жителями 16 мая

В мае встреча руководства района Молжаниновский с жителями состоится по традиции в третью среду месяца. На этот раз она пройдет в актовом зале «Школы Перспектива» 16 мая.

— Глава управы Артур Силиверстов расскажет о работе по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги и ответит на вопросы жителей, — пояснила главный специалист отдела по взаимодействию с населением управы района Юлия Шапран

На большинство вопросов жители получат ответы в ходе встречи. Сложные случаи будут взяты на контроль, а заявители получат ответ в письменном виде.

Начало встречи в 19.00. Она пройдет в корпусе «А», расположенном на Синявинской, 11А. Вход свободный, предварительная запись для участия не требуется. (то)